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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:46 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:46
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 12 yıl 8 ay 17 gün ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

        Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 921 sentetik ecza, 17,48 gram sentetik uyuşturucu, 2,62 gram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçidi.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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