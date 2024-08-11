Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 921 sentetik ecza, 17,48 gram sentetik uyuşturucu, 2,62 gram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçidi.

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