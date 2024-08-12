Samsun'da traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 94 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde, İbrahim Demir yönetimindeki 55 ADZ 818 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Nail, Özgür, Saim ve Cengiz Bozdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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