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        Samsun'da traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 03:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 03:29
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        Samsun'da traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 94 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde, İbrahim Demir yönetimindeki 55 ADZ 818 plakalı traktöre çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki Nail, Özgür, Saim ve Cengiz Bozdemir yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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