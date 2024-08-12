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        Mevsimlik tarım işçileri yılın yarısını çadırda geçiriyor

        TUĞÇE TURGU - Mevsimlik tarım işçileri geçimlerini sağlamak için yılın neredeyse yarısını aileleriyle evlerinden uzakta çadırlarda kalarak geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:15
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        Mevsimlik tarım işçileri yılın yarısını çadırda geçiriyor
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        TUĞÇE TURGU - Mevsimlik tarım işçileri geçimlerini sağlamak için yılın neredeyse yarısını aileleriyle evlerinden uzakta çadırlarda kalarak geçiriyor.

        Barınma ihtiyaçlarını derme çatma çadırlarda kalarak karşılayan aileler, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Samsun'un Tekkeköy ilçesine fındık toplamak için gelen yaklaşık 120 tarım işçisi, Balcalı Mahallesi'nde kurdukları çadırlarda fındık zamanını bekliyor.

        Kadınlar taşıma suyla yemek yapıp bulaşık ve çamaşırlarını yıkarken mevsimlik tarım işçileri, tuvalet, banyo, mutfağın olmadığı göçebe hayatın tüm zorluklarını yaşıyor. Çocuklar da bu zorluklar altında aileleriyle yaşamını sürdürüyor.

        - Fındıktan sonra patates ve pamuk hasadında çalışacaklar

        Samsun'a gelen tarım işçilerinden 34 yaşındaki 4 çocuk babası İzzet Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek parası kazanmak için ailesiyle yılın yaklaşık 6 ayını evlerinden uzakta geçirdiklerini söyledi.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıktıklarını, Kayseri'de çalıştıktan sonra Malatya'da kayısı toplamaya gittiklerini anlatan Cin, Malatya'daki kayısı sezonunun bitmesiyle Samsun'a geldiklerini belirtti.

        Cin, fındık sezonunun ardından başka illerde patates ve pamuk hasadında çalışacaklarını, evlerine ancak ekim ayında dönebileceklerini söyledi.

        Tarım işçisi Ayşe Taybova da mayıs ayında yola çıktıklarını, bazen ailelerin nisanda evlerinden ayrıldıklarını dile getirdi.

        Yaşam şartlarının yıpratıcı olduğunu vurgulayan Taybova, gittikleri her yerde çadır kurduklarını, ekmeklerini kendilerinin pişirdiğini anlattı.

        En çok yağmur yağdığında zorlandıklarını belirten Taybova, "Çadırlarımızı bir günde kuruyoruz. Ne lavabo, ne banyo, ne de su var. Yağmur yağdığında camiye gitmek zorunda kalıyoruz. Mayıs ayında yola çıktık, 2 ay daha buradayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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