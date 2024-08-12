Mevsimlik tarım işçileri yılın yarısını çadırda geçiriyor

TUĞÇE TURGU - Mevsimlik tarım işçileri geçimlerini sağlamak için yılın neredeyse yarısını aileleriyle evlerinden uzakta çadırlarda kalarak geçiriyor.

Barınma ihtiyaçlarını derme çatma çadırlarda kalarak karşılayan aileler, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Samsun'un Tekkeköy ilçesine fındık toplamak için gelen yaklaşık 120 tarım işçisi, Balcalı Mahallesi'nde kurdukları çadırlarda fındık zamanını bekliyor.

Kadınlar taşıma suyla yemek yapıp bulaşık ve çamaşırlarını yıkarken mevsimlik tarım işçileri, tuvalet, banyo, mutfağın olmadığı göçebe hayatın tüm zorluklarını yaşıyor. Çocuklar da bu zorluklar altında aileleriyle yaşamını sürdürüyor.

- Fındıktan sonra patates ve pamuk hasadında çalışacaklar Samsun'a gelen tarım işçilerinden 34 yaşındaki 4 çocuk babası İzzet Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek parası kazanmak için ailesiyle yılın yaklaşık 6 ayını evlerinden uzakta geçirdiklerini söyledi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıktıklarını, Kayseri'de çalıştıktan sonra Malatya'da kayısı toplamaya gittiklerini anlatan Cin, Malatya'daki kayısı sezonunun bitmesiyle Samsun'a geldiklerini belirtti. Cin, fındık sezonunun ardından başka illerde patates ve pamuk hasadında çalışacaklarını, evlerine ancak ekim ayında dönebileceklerini söyledi.