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        Çarşamba'da 75 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 75 yaşındaki Selahettin Kocabaş, evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:29
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        Çarşamba'da 75 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde 75 yaşındaki Selahettin Kocabaş, evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

        Orta Mahallesi 197. Sokak’ta yalnız yaşayan Selahettin Kocabaş'tan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde Kocabaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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