Çarşamba'da 75 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Orta Mahallesi 197. Sokak’ta yalnız yaşayan Selahettin Kocabaş'tan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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