Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Havza OSB idari binasında Vali Tavlı başkanlığında yapılan toplantıya, Kaymakam Mustava Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Belediye Meclis Üyesi İsmail Şengül, Havza Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasbi Altuntaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda, yapılan yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, Havza OSB'ye doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumları, alan genişletme çalışmaları, OSB Müdürlüğüne ait sosyal tesis alanının aktif hale getirilmesi, OSB'de deforme olmuş altyapının belirlenerek bakımının yapılması ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

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