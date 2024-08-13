Bafra Kaymakamı Altınpınar'dan Belediyeye ziyaret

Samsun'un Bafra ilçesinde göreve yeni başlayan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a iadeiziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediyenin çalışmaları hakkında Kaymakam Altınpınar'a bilgi verdi.

Kaymakam Altınpınar ile Belediye Başkanı Kılıç, ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Altınpınar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Bu nazik ziyaretinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kendisiyle uyum içinde çalışacağımızdan şüphem yok. Daha önceki kaymakamlarımızla olduğu gibi kendileriyle de ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Görevlerinde başarılar dilerim." dedi.