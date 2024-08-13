Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Kaymakamı Altınpınar'dan Belediyeye ziyaret

        Samsun'un Bafra ilçesinde göreve yeni başlayan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a iadeiziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Kaymakamı Altınpınar'dan Belediyeye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde göreve yeni başlayan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a iadeiziyarette bulundu.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediyenin çalışmaları hakkında Kaymakam Altınpınar'a bilgi verdi.

        Kaymakam Altınpınar ile Belediye Başkanı Kılıç, ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Kaymakam Altınpınar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Bu nazik ziyaretinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Kendisiyle uyum içinde çalışacağımızdan şüphem yok. Daha önceki kaymakamlarımızla olduğu gibi kendileriyle de ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!

        Benzer Haberler

        Havza Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Havza Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Çarşamba'da 75 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Çarşamba'da 75 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Bafra Kaymakamı kurum ziyaretinde bulundu
        Bafra Kaymakamı kurum ziyaretinde bulundu
        Samsun'da tedavisi tamamlanan 5 baykuş doğaya bırakıldı
        Samsun'da tedavisi tamamlanan 5 baykuş doğaya bırakıldı
        İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılar bölgede dokumacılığın ön planda olduğunu göst...
        İkiztepe Höyüğü'ndeki kazılar bölgede dokumacılığın ön planda olduğunu göst...