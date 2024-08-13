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        Havza'da antrenman salonu inşaatı ve tribün çatısı yapımı başladı

        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Spor Kompleksi Antrenman Salonu inşaatına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:08
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        Havza'da antrenman salonu inşaatı ve tribün çatısı yapımı başladı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Spor Kompleksi Antrenman Salonu inşaatına başlandı.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Standının yanına yapılacak Havza Spor Kompleksi Antrenman Salonu ve mevcut futbol sahasına çelik çatı yapımı ile tribün bakımını kapsayan çalışmalara başladı.

        Çalışmalar kapsamında 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içinde 320 metrekare antrenman sahası, idari bölüm, iki adet soyunma odası, depo, duş, elektrik ve kazan dairesinin bulunduğu bireysel sporlar antrenman sahasının temeli atılarak beton döküldü.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, antrenman sahası inşa çalışmalarını yerinde inceleyerek Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve yüklenici firma yetkililerinden yapılacak saha hakkında bilgiler aldı.

        Ayvat, Havza'da gerek bireysel spor gerekse takım sporları alanlarında sportif başarının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "İlçemizde bireysel anlamda birçok sporcumuz ülke genelinde ve yurt dışında ülkemizi temsil etmekte. Örneğin Türkiye'yi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek olan 15 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Şaziye Demir kardeşimiz bunlardan sadece biri. İnşallah yapılacak ve kısa süre sonra hizmete girecek olan bu salonda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcuların geleceğin şampiyonların yetişmesine katkı sağlayacak. İlçemize hayırlı olsun. Bu iş ile birlikte ilçe stadımızın tribün çatısı yapılacak ve tribünlerin bakımı yapılacak." dedi.

        Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek ve içerisinde 320 metrekare antrenman sahası, idari bölüm, iki adet soyunma odası, depo, duş, elektrik ve kazan dairesinin bulunduğu bireysel sporlar antrenman sahasının ve mevcut futbol sahasına çelik çatı yapımı ile tribün bakımının 120 gün içerisinde tamamlanacağını belirtti.

        Uzun, "Antrenman sahamız, tribün çatısı ve bakım işinin maliyeti yaklaşık olarak 8 milyon 400 bin lira. Yapılacak olan saha ile ilçemizde bireysel sporlarda başarımızın artmasına katkı sunacak." diye konuştu.

        Kaymakam Ayvat’a, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan eşlik etti.

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