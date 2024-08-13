Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "Kasten yaralama suçundan" 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Y'yi saklandığı ikamette yakaladı.
Firari zanlı, tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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