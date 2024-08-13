Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı
Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı.
Sabah saatlerinde, Hacınabi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, su hattına bağlı boru patladı.
Vatandaşın alo ihbar hattı 185'i araması üzerine, bölgeye Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yapılan çalışmada su hattı kesildi.
Su altında kalan yolda kısa süreliğine trafikte aksamalar oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.