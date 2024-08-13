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        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:20
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        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde su borusu patladı.

        Sabah saatlerinde, Hacınabi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, su hattına bağlı boru patladı.

        Vatandaşın alo ihbar hattı 185'i araması üzerine, bölgeye Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yapılan çalışmada su hattı kesildi.

        Su altında kalan yolda kısa süreliğine trafikte aksamalar oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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