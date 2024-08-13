Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Ali Vedat Keleş göreve başladı.
Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Ali Vedat Keleş göreve başladı.
İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç'in Batman'a tayin olmasıyla birlikte, İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine Ali Vedat Keleş atandı.
Keleş, halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz büyük bir özveriyle görevini sürdüreceğini ifade etti.
Gümüşhane Kelkit doğumlu evli ve 2 çocuk babası olan Keleş, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapıyordu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.