Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

Gümüşhane Kelkit doğumlu evli ve 2 çocuk babası olan Keleş, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapıyordu.

Keleş, halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz büyük bir özveriyle görevini sürdüreceğini ifade etti.

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