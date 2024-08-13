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        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 706 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:41
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        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 706 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki nakliyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde seyir halindeyken durdurdukları kamyonette sahte içki yapımında kullanılacağı değerlendirilen 706 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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