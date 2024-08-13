Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, B.S, İ.K. ve T. A'nın uyuşturucu ve silah satışı yaptıkları tespit edildi.

        Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği, 24 sentetik ecza hap, 255 gram kubar esrar, esrarlı sigara, 11 gram kokain ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltın alınan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı
        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı
        Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı