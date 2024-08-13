Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.
Kıroğlu Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve ve Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın, arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
150 dekar tarım arazisinin etkilendiği yangında tarla sınırındaki ormanlık alanlar ile elektrik nakil hatlarında da hasar oluştu.
Ekiplerin arazi ve ormanlık alandaki soğutma çalışması sürüyor.
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