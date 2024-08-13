Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu

150 dekar tarım arazisinin etkilendiği yangında tarla sınırındaki ormanlık alanlar ile elektrik nakil hatlarında da hasar oluştu.

Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın, arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve ve Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.