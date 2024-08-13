Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

        Kıroğlu Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve ve Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın, arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        150 dekar tarım arazisinin etkilendiği yangında tarla sınırındaki ormanlık alanlar ile elektrik nakil hatlarında da hasar oluştu.

        Ekiplerin arazi ve ormanlık alandaki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı
        Bafra'da su borusu patladı, yol su altında kaldı