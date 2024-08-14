Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        U.E'nin kullandığı 55 ACK 363 plakalı otomobil, Tepealtı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Lille'e turu VAR'la verdi!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Pentagon: ABD olası İran saldırısına hazır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır

        Benzer Haberler

        Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu
        Samsun'da anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
        Samsun'da narkotik denetimlerinde 3 şüpheli yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da hortum kamerada
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 706 litre etil alkol ele geçirildi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi
        Ladik Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi