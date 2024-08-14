Salıpazarı'nda şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
U.E'nin kullandığı 55 ACK 363 plakalı otomobil, Tepealtı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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