TCDD Genel Müdürü Kurt Havza'da incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt ve beraberindeki heyet, Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kurt ve beraberindekiler, Havza programı kapsamında ilk olarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Havza'da demir yolu yatırımları ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Murat İkiz, TCDD tarafından önemli çalışmalar yapılacağını belirterek, "Gerek yüksek hızlı tren projesi gerekse Havza OSB yükleme rampası ilçemiz için hayati önem arz etmekte." dedi.

Kurt ve beraberindekiler, Havza OSB'de Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ile bir araya gelerek TCDD tarafından Havza OSB’de yapılması planlanan tren yükleme rampası yeri ile ilgili saha incelemelerinde ve görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Ayvat, bölgede istihdamın ve yatırımların artması için Havza OSB'de yapılacak olan yükleme rampasının önemli olduğunu ifade ederek, "Yapılacak olan yükleme rampası sanayicilerimize lojistik anlamda büyük avantajlar sağlayacak. Bu avantajlar ile birlikte Havza OSB yatırımcıların daha fazla ilgisini çekecektir. Bu da doğrudan istihdamın artmasını etki edecektir. TCDD tarafından yapımı planlanan projelerin hayata geçmesi Havza'ya değer kazandıracak." diye konuştu.