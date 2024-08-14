Samsun'da 7 ayda 3 milyon 24 bin GBT kontrolü yapıldı

Samsun'da 2024 yılının ilk 7 ayında 3 milyon 24 bin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yapıldığı uygulama ve operasyonlarda toplam 9 bin 612 şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2024 yılında kent genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için düzenlenen operasyon, uygulama ve denetimler sonucu asayiş olaylarında düşüş yaşandı.

AA muhabirinin Samsun Emniyet Müdürlüğünün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 7 ayında 3 milyon 24 bin GBT kontrolünün yapıldığı uygulama ve operasyonlarda başta asayiş ve uyuşturucu olayları olmak üzere çeşitli suçlardan firari durumda bulunan 4 bin 479 şahıs ile çeşitli suçlara karışan 5 bin 133 kişiyi yakaladı.

Trafik kontrollerinde 754 bin 798 araç denetlenirken ve 9 bin 32 araç trafikten men edildi. 24 bin araç sürücüsüne emniyet kemerinden, 9 bin 273 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan, 928 kişiye fazla yolcu taşımaktan, 8 bin 340 kişi kırmızı ışık ihlalinden, 36 bin 93 araca yanlış yere parktan ve 2 bin 815 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince ev, iş yeri, araç, açık alan ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 678 ruhsatsız tabanca, 338 kurusıkı tabanca, 446 av tüfeği, 3 bin 170 kesici/delici alet ve 13 bin 993 mermi ele geçirildi.