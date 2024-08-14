Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde cinayet suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde cinayet suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, "tasarlayarak öldürme suçundan" 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.
Firari hükümlü emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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