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        Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde cinayet suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:09
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        Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde cinayet suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, "tasarlayarak öldürme suçundan" 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.

        Firari hükümlü emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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