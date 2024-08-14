Bafra Ovası'nda ihracata yönelik sebze üretimi yapılması için çiftçilere yüzde 75 hibe ile fide dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca iyi tarım uygulaması ile ihracata uygun üretim yapılması için Bafra Ovası'ndaki çiftçilere yüzde 75'i hibe sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlığın 676 bin lira desteğiyle aldığı beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini üreticilere teslim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fide dağıtım törenindeki konuşmasında, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin en verimli ovalarından birisi olduğunu söyledi.

Bafra Ovası'nda yetişen ürünlerin tüm Karadeniz bölgesi ile Türkiye'de 32 şehre gönderildiğini belirten Sağlam, "Toplam 870 bin ton yani 160 bin dekara yakın kışlık ve yazlık sebzenin üretimi Bafra'da yapılmaktadır. Bugüne kadar yaptığımız desteklerde hiçbir proje karşılıksız kalmadı. Sektörün tamamıyla alakalı. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünlerinden gıdaya kadar verilen projenin hepsini Büyükşehir Belediyesi, Bakanlığımız ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından kaynak bularak gerçekleştirdik." dedi.

Sağlam, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması için gerekli altyapının hazırlandığını ve ihracatın önünün açıldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Avrupa Birliği'ne, gerek Rusya, gerekse diğer devletlere ihracatın önünü açmamız gerekir. Daha devam etmemiz gerekir. Üretim sizden, destek bizden. Bütün sektör içerisinde en çok iklim verileri ve dış etkenler nedeniyle en sıkıntılı olan çiftçilerimizdir. Ama bizim çiftçimiz ve bizler sonuna kadar bu milleti doyurmak için elimizden geleni yapacağız."

"Kızılırmak Deltası'nda iyi tarım uygulamasıyla ihracata uygun sebze üretimi projesi" kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle fide dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Sağlam, "Proje uygulaması kapsamında 117 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75 bakanlık destekli 269 bin 568 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesini üreticilerimize teslim ettik. Bu fideler iyi tarım uygulamaları yapılarak yetiştirilecek ve yaklaşık 1125 ton sertifikalı sebze üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir. 2024 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebinin karşılanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.