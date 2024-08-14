Samsun'da otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında verilen otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı.

OMÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen programda, 96 saatlik "Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi"ni tamamlayan 19 kursiyere sertifikaları teslim edildi.

Samsun'da otomotiv sektöründe nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yürütücülüğünü Sürekli Eğitim Merkezi’nin (OMÜSEM) üstlendiği eğitimi alan kursiyerler sektörde daha rahat iş bulabilecek.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eğitim programını tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Üniversite ve sanayi işbirliği ile sektörde çalışacak nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda birçok proje yaptıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Sektörle işbirliği anlamında örnek gösterilebilecek, bizim açımızdan çok değerli bir çalışmaydı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bu süreçteki rolü, bölgenin gelişimini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak nitelikli eğitimler üretmek, bu eğitimleri personeliyle beraber sunmak ve ardından bu süreci belgelendirmektir. Elektrikli araçlar konusunda ustalarımızı ve sektörde hizmet veren arkadaşlarımızı, yeni bilgi ve teknolojiyle buluşturmak, herhangi bir risk oluşturmaksızın onları eğitmek arzusuyla SOYS'la yaptığımız bir protokol çerçevesinde bu süreci başlattık. Bugün, 5 ay süren ve 96 saatlik bu eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bu eğitim, sadece bir başlangıç aşamasıydı, bundan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitimleri yeniden planlayarak devam edecek ve yeni adaylar bu sürece katılacak."