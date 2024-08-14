Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında verilen otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (SOYS) arasında imzalanan protokol kapsamında verilen otomotiv sektörü için teknik personel yetiştirmeye yönelik eğitim tamamlandı.

        OMÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen programda, 96 saatlik "Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi"ni tamamlayan 19 kursiyere sertifikaları teslim edildi.

        Samsun'da otomotiv sektöründe nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yürütücülüğünü Sürekli Eğitim Merkezi’nin (OMÜSEM) üstlendiği eğitimi alan kursiyerler sektörde daha rahat iş bulabilecek.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eğitim programını tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

        Üniversite ve sanayi işbirliği ile sektörde çalışacak nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda birçok proje yaptıklarını belirten Ünal, şöyle devam etti:

        "Sektörle işbirliği anlamında örnek gösterilebilecek, bizim açımızdan çok değerli bir çalışmaydı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bu süreçteki rolü, bölgenin gelişimini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak nitelikli eğitimler üretmek, bu eğitimleri personeliyle beraber sunmak ve ardından bu süreci belgelendirmektir. Elektrikli araçlar konusunda ustalarımızı ve sektörde hizmet veren arkadaşlarımızı, yeni bilgi ve teknolojiyle buluşturmak, herhangi bir risk oluşturmaksızın onları eğitmek arzusuyla SOYS'la yaptığımız bir protokol çerçevesinde bu süreci başlattık. Bugün, 5 ay süren ve 96 saatlik bu eğitim programını tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bu eğitim, sadece bir başlangıç aşamasıydı, bundan sonra sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitimleri yeniden planlayarak devam edecek ve yeni adaylar bu sürece katılacak."

        SOYS Başkanı Mehmet Akif Koçak, sektördeki nitelikli eleman açığı nedeniyle bunun gibi programların çok önemli olduğunu dile getirerek, "Şu anda elektrikli otomobiller gündemde. Şehrimiz Samsun'da da bu alanda önemli adımlar atılacağını düşünüyorum. Şehrimizde de bu eğitimi başlattık ve elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarımıza devam ederek güzel işler başaracağımıza inanıyorum." dedi.

        Sertifika programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, akademisyenler ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

        Program, Rektör Ünal'ın eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vermesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Bafra Ovası'nda ihracata yönelik sebze üretimi yapılması için çiftçilere yü...
        Bafra Ovası'nda ihracata yönelik sebze üretimi yapılması için çiftçilere yü...
        Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'nu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi...
        Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'nu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi...
        Samsun'da Mescid-i Aksa maketinin içinde İsrail zulmünü anlatan fotoğraf se...
        Samsun'da Mescid-i Aksa maketinin içinde İsrail zulmünü anlatan fotoğraf se...
        İstilacı kahverengi kokarca fındık üretimini tehdit ediyor; kışı evlerde ge...
        İstilacı kahverengi kokarca fındık üretimini tehdit ediyor; kışı evlerde ge...
        Samsun'da 7 ayda 3 milyon 24 bin GBT kontrolü yapıldı
        Samsun'da 7 ayda 3 milyon 24 bin GBT kontrolü yapıldı