Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Antrenman pas ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

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