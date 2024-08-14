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        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazıklıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:30
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        Samsunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazıklıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman pas ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

        Samsun ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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