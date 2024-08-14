Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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