Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Samsun Büyükşehir, Vezirköprü, Havza, Ladik ve Kavak belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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