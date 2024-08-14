Samsun'da 7 bin 800 makaron ele geçirildi, bir kişi yakalandı

Ekipler, yaptıkları aramalarda 7 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Samsun'da sigara kaçakçılığının önlenmesi, terörün finansmanının kesilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.