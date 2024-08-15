Samsun yem bitkisi fiğ üretiminde 374 bin 610 tonla birinci sırada yer aldı

Samsun'un yem bitkisi fiğ üretiminde 374 bin 610 tonla Türkiye'de birinci sırada yer aldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un 972 bin 459 hektar yüzölçümünün yüzde 39,05'inin işlenen tarım alanı olduğuna dikkati çekti

Sağlam, şehrin işlenen tarım alanı bakımından Türkiye'de 16'ncı sırada yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Samsun'da Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 74 bin 243 çiftçi bulunmakla birlikte, 2 milyon 729 bin 473 dekar arazi kayıt altına alınmış olup, bu ekili arazilerin yüzde 70'ine tekabül ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında 600 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı. Yem bitkileri, hayvan beslemede, toprağın korunmasında, verimliliğinin artırılmasında, ekim nöbetinde (değişimli ekim) ve yeşil gübre olarak çok önemli bir yer tutuyor. Yem bitkileri üretiminde Samsun, 374 bin 610 ton fiğ üretimiyle birinci sırada ve ülkedeki üretim payı yüzde 16,97'dir. 39 bin 210 ton yem bezelyesi üretimi ile ikinci sırada üretim payı ise yüzde 8,57'dir. 1 milyon 85 bin 937 ton silajlık mısır üretimi ile 7'nci sırada yer alıyor."

Sağlam, kentte yem bitkileri üretiminin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Samsun'da 345 bin 548 büyükbaş hayvan, 250 bin 502 küçükbaş hayvan mevcudu bulunuyor. İl genelinde 988 bin 546 ton kuru ot üretilmekte olup bu üretim ihtiyacı tam olarak karşılayamıyor. Yaklaşık 231 bin 836 ton kaba yem açığı bulunuyor. Samsun’da yetiştiriciliği yapılan hayvanların kaba yem ihtiyacının tamamını yem bitkisi ekilen alanlardan, mera alanlarından, otlatmaya açık fındık ve orman alanları ve tarla ürünlerinden elde edilen samanlardan karşılanıyor. İl genelinde yetiştiriciliği yapılan bu hayvanların beslenmesine yönelik Bakanlık tarafından çok yıllık yem bitkilerine dekar başına 90 lira, tek yıllık yem bitkileri ve kuru şartlarda ekiliş yapılan yem bitkilerine dekar başına 60 lira, silajlık yem bitkilerine dekar başına 100 lira, yapay çayır meralara dekar başına 150 lira yem bitkileri desteklemesi yapılıyor. Bunun yanında dekar başına 94 lira mazot desteği, dekar başına 21 lira gübre desteği, ayrıca fiğ, yem bezelyesi, korunga da dekar başına 58 lira ve yonca da ise dekar başına 78 lira sertifikalı tohum kullanım desteği veriliyor. 2023 yılında 7 bin 942 çiftçiye, 201 bin 536 dekar alan için toplam 14 milyon 533 bin 854 lira destekleme ödemesi yapıldı."