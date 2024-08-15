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        Samsun Büyükşehir Belediyesi hasır çelik üretimiyle bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:20
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi hasır çelik üretimiyle bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz itibarıyla hizmete başlayan ve günlük 20 ton üretim kapasitesine sahip fabrika, ürettiği malzemeyle altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük tasarruf sağladı.

        Tekkeköy ilçesinde bin 600 metrekare alanda inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası ile büyükşehir, yol ve üstyapı çalışmalarında büyük öneme sahip hasır çelik üretimini de kendisi gerçekleştirmeye başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Hasır Çelik Fabrikası ile hem verimlilik hem de tasarruf sağlandığını vurguladı.

        Fabrikanın bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladığına işaret eden Doğan, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarımız ile şehrimizin yarınlarını birlikte oluşturuyoruz. Altyapısı olmayan bir şehrin üstyapısı problemli olur, bunun farkındayız. Kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle çalışmalarımızı gerçekleştirerek altyapı ve üstyapı çalışmalarında verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz. Hasır Çelik Fabrikası da bu anlamda önemli bir rol üstlenecek. Yol ve üstyapı çalışmalarında kullanılan hasır çelikleri de artık kendimiz üretiyoruz. 1 Temmuz itibarıyla üretim başladı. Fabrikamızın bir aylık sürede bile sağladığı katma değer önemli ölçüde iyi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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