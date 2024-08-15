Samsun'da özel harekat polisi yanlışlıkla kendini vurdu

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi'nde tek başına ikamet eden İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde görevli polis memuru Alparslan G.(26) beylik tabancasıyla "kuru tetik" çalıştığı sırada sol omuz kısmından kendini yaraladı.

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