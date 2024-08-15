Samsun'da hırsızlıktan hüküm giyen firari yakalandı
Samsun'da hırsızlıktan hüküm giyen 1 firari yakalanıp cezaevine konuldu.
Samsun'da hırsızlıktan hüküm giyen 1 firari yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon yaptı.
Operasyonda, "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 30 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası bulunan Binnaz Y. (24) saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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