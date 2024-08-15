Samsun'da aralarında 7 hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı

Ekipler, yaptıkları aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 8 kesici alet ele geçirdi.

Aralarında uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, uyuşturucu satışı yapmak, alkollü araç kullanmak suçlarından hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.