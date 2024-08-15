Samsun'da aralarında 7 hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 7 firari hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 7 firari hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, uyuşturucu satışı yapmak, alkollü araç kullanmak suçlarından hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 8 kesici alet ele geçirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.