Samsun'da 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurulup incelendi.
İnceleme sonucu araçtaki Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bu kişiler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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