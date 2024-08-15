Samsun'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çarşamba ve Tekkeköy'de yaptığı operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 8 tabanca fişeği ve 20 kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.