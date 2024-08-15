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        Ladik ilçesinde yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi

        Samsun'un Ladik ilçesinde Müftülük yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:53
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        Ladik ilçesinde yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi
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        Samsun’un Ladik ilçesinde Müftülük yaz Kur'an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

        İlçedeki Bülbül Hatun Camisi'nden düzenlenen yarışmada, dini kitaplarda yer alan konularda öğrencilere sorular soruldu.

        Yarışmada geçen yılın birincisi Bülbül Hatun Camisi öğrencileri birinci olurken, Hacı Rıfat Cami Kız Kur'an Kursu ile Gençlik Merkezi Kur'an Kursu öğrencileri ikinciliği paylaştı.

        Yarışma öncesi ve sonrasında öğrencilere cami bahçesinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Yarışmaya katılan öğrencilere ödülleri takdim edilmesinin ardından tüm öğrenciler tebrik edildi.

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