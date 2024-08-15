Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Havza ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda, 171,51 gram sentetik uyuşturucu, 107 sentetik ecza, 0,23 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 530 lira ele geçirildi.

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