Samsun'da 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin yüklü miktarda sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, H.B'nin iş yeri ve deposunda yaptıkları aramada 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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