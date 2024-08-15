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        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:41
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        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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