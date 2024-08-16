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        Samsun'da 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da, kamu kurumlarında işe yerleştirme vaatleriyle nitelikli dolandırıcılık yapan ve hakkında 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:45
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        Samsun'da 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, kamu kurumlarında işe yerleştirme vaatleriyle nitelikli dolandırıcılık yapan ve hakkında 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve istihbarat ekipleri, İzmir, Diyarbakır, Samsun'un Bafra ve Alaçam ilçeleri ile Manisa'nın Akhisar ilçelerinde kamu kurumlarında işe yerleştirme, adliyede tanıdıkları olduğunu gerekçesiyle dosya takibi yapacağı vaatleriyle insanları dolandırarak kazanç elde eden T.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için 6 aydır sürekli adres değiştiren zanlıyı, Bafra'da saklandığı akrabasının evinde yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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