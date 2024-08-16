Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da larva ilaçlaması yapıldı

        Havza Belediyesi, haşereler ile mücadele kapsamından larva ilaçlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da larva ilaçlaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Belediyesi, haşereler ile mücadele kapsamından larva ilaçlama çalışması yaptı.

        Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları, geri dönüşüm atık toplama alanı, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynırlarında larva ilaçlaması gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Murat İkiz, haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığını belirterek, " Havza ilçe merkezimizde uçkun ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmaları periyodik olarak aralıksız devam edecek. Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar kullanılmakta olup hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları pickleball oynadı
        Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları pickleball oynadı
        Samsun'da 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mucize bitki "kenevir"den savunma sanayine projeler üretiliyor
        Mucize bitki "kenevir"den savunma sanayine projeler üretiliyor
        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 2 bin 652 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa