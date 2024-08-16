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        Samsun'da 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:48
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        Samsun'da 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde aracında 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Toybelen Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, otomobilde ve sürücünün üzerinde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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