Samsun'da 1 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, otomobilde ve sürücünün üzerinde yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler, Toybelen Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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