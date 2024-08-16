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        Samsun'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:40
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        Samsun'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 247 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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