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        Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:20
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        Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.

        Karadeniz açıklarında başlayan sağanağın ardından hortum meydana geldi.

        Yakakenk'in birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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