Samsun'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.
Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde hortum oluştu.
Karadeniz açıklarında başlayan sağanağın ardından hortum meydana geldi.
Yakakenk'in birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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