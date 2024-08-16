Samsun'da dairede çıkan yangında dumandan etkilenen yatalak hasta tedaviye alındı

Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen 59 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Armağan Sokak'taki 7 katlı binanın Ayten Köse'ye ait üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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