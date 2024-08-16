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        Samsun'da dairede çıkan yangında dumandan etkilenen yatalak hasta tedaviye alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde dairede çıkan yangında dumandan etkilenen yatalak hasta hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:53
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        Samsun'da dairede çıkan yangında dumandan etkilenen yatalak hasta tedaviye alındı
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        Samsun'un Havza ilçesinde dairede çıkan yangında dumandan etkilenen yatalak hasta hastaneye kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Armağan Sokak'taki 7 katlı binanın Ayten Köse'ye ait üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen 59 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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