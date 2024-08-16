Samsun'da 5 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

İlçenin Çatalçam Mahallesi Polis Okulu mevkisinde Mehmet Taş (41) eşi Elif Taş (40) ile kızları Zehra (11), Mevra (7) ve Meyra Taş (5) serinlemek için denize girdi.

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