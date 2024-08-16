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        ASFED Samsun İl Başkanlığından Havza'ya ziyaret

        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, ASFED Havza Temsilciğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:24
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        ASFED Samsun İl Başkanlığından Havza'ya ziyaret
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        Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, ASFED Havza Temsilciğini ziyaret etti.

        ASFED İl Başkanı Türker Yüksel, ASFED İl Kadın Kolları Başkanı Kardelen Taşkın, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Sarıer ve yönetim kurulu üyeleri, ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette, hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

        ASFED İl Başkanı Türker Yüksel, ilçedeki temsilciliğin kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "ASFED Havza kuruluşundan itibaren tanınırlığını arttırmakta, bizlere de çok büyük katkı sağmaktadır." ifadesini kullandı.

        ASFED İlçe Başkanı Kaya ise ziyaretten mutluluk duyduğunu, gençlere yönelik projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ve yakın zamanda tanınmış bir sanatçıyı ilçeye getireceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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