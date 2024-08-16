ASFED Samsun İl Başkanlığından Havza'ya ziyaret

ASFED İlçe Başkanı Kaya ise ziyaretten mutluluk duyduğunu, gençlere yönelik projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ve yakın zamanda tanınmış bir sanatçıyı ilçeye getireceklerini söyledi.

ASFED İl Başkanı Türker Yüksel, ilçedeki temsilciliğin kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "ASFED Havza kuruluşundan itibaren tanınırlığını arttırmakta, bizlere de çok büyük katkı sağmaktadır." ifadesini kullandı.

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