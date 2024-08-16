Samsun'da Filistinlilere destek olmak için kermes düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin’e destek olmak için kermes düzenledi.

Kevser Camisi önünde açılan kermeste hayırsever vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu.

Filistin temalı eşyalarında satışa sunulduğu kermeste 131 bin 100 lira toplantı.

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Halit Gökçe, İsrail'in zulmü altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla kermes düzenlendiğini aktaran Gökçe, "Kermeste Filistin mücadelesini ve Siyonist İsrail'in zulmünü anlatan fotoğraflardan oluşan sergimiz de yer aldı. Mescid-i Aksa maketimiz yoğun ilgi gördü. Kermesimi boyunca yardımsever halkımızın destekleri ile 131 bin 100 lira toplandı ve ilgili yardım hesabına bu miktar yatırıldı. Bizlere destek olan tüm halkımızdan Allah razı olsun ve niyetlerini kabul etsin. Mazlum Filistin halkına destek olmak için etkinliklerimiz devam edecek." dedi.