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        İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Talak: "Samsun yapı stoku alarm veriyor"

        İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, Samsun'da yapı stokunun alarm verdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:36
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        İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Talak: "Samsun yapı stoku alarm veriyor"
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        İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, Samsun'da yapı stokunun alarm verdiğini söyledi.

        Talak, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki 10 milyon civarında olan yapı stokunun 6 veya 7 milyon civarında olan kısmının riskli yapı statüsünde olduğunu ileri sürdü.

        Samsun'daki yapı stoku konusunda envanter çalışması yapılması gerektiğine işaret eden Talak, "Samsun'da yapı stoku envanter çalışmasının en kısa sürede yapılıp gerekli kriterleri taşımayan yapıların yenilenmesi gerekiyor. Samsun'da yapı stokunun alarm veriyor. Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 25 yılda alınmayan tedbirlerin bedelini son olarak yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde acı bir şekilde ödedik. Toplumun beklenen afetlere karşı endişeleri, yerel ve merkezi yöneticilerden beklentileri özellikle son yerel seçimlerde açık bir şekilde görüldü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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