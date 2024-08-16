Ladik'teki öğrenciler yaz okulunda futbol eğitimi görüyor

Samsun'un Ladik ilçesinde açılan yaz okulunda, öğrenciler ücretsiz olarak futbol eğitimi alıyor.

Yaz okuluna katılan 10-12 yaş aralığında 3'er gruba ayrılan 35 öğrenci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde futbolcu antrenörü Emre Eryaş gözetiminde her gün 2 saat futbol eğitimi alıyor.

Rahmi Güler Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler futbolcu olmak için ter döküyor.

Eryaş, kurslara geçen yıl başladıklarını belirterek, "Çocuklarımız hem istekli hem de geleceğin altyapısına hazır. Sağlam karakterli kötü alışkanlıklara bulaşmayan nesiller olarak eğitim alıyorlar. Burada arkadaşlığı, dostluğu paylaşmayı ve takım ruhunu da öğreniyorlar." dedi.