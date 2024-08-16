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        Samsun'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:22
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        Samsun'da kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (30), gezmek için E.Ö. (33) ile gittiği Karacaören Şelalesi'nde kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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