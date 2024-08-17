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        Samsun'dan iki ekip, Bolu'daki yangına müdahale için "itfaiyeci duası"yla gönderildi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 4 personel ve 2 araç gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:55
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        Samsun'dan iki ekip, Bolu'daki yangına müdahale için "itfaiyeci duası"yla gönderildi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 4 personel ve 2 araç gönderdi.

        Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi'nin de katılımıyla Havza İtfaiye Amirliği'nde yapılan geleneksel "itfaiyeci duası" ile ekipler, yangın bölgesine uğurlandı.

        Yılmaz, görevli personele başarı dileyerek, "Önceliğiniz güvenliğiniz. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun.” dedi.

        AFAD koordinasyonunda görevlendirilen ekipler, dua sonrası yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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