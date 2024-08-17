Samsun'dan iki ekip, Bolu'daki yangına müdahale için "itfaiyeci duası"yla gönderildi

Havza İtfaiye Amiri Murat Yılmaz ve Vezirköprü İtfaiye Amiri Salih Tanrıverdi'nin de katılımıyla Havza İtfaiye Amirliği'nde yapılan geleneksel "itfaiyeci duası" ile ekipler, yangın bölgesine uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 4 personel ve 2 araç gönderdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.