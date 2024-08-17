Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu

Arslanoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin Zeynep Arslanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, dron ile havadan yaptıkları aramada kayaların arasına sıkışmış bir ceset gördü. Kurbağa adamlar tarafından ceset bulunduğu yerden çıkartılarak sahile taşındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Çatalçam Plajı'nda 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Arslanoğlu'nu arama çalışmasını sürdürdü.

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