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        Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu

        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nun (32) cesedi, dronla yapılan çalışmalar sonucu kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:55
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        Samsun'da 2 gün önce denizde kaybolan kadının cesedi bulundu
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        Samsun'un Atakum ilçesinde 2 gün önce denizde kaybolan Zeynep Arslanoğlu'nun (32) cesedi, dronla yapılan çalışmalar sonucu kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Çatalçam Plajı'nda 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Arslanoğlu'nu arama çalışmasını sürdürdü.

        Ekipler, dron ile havadan yaptıkları aramada kayaların arasına sıkışmış bir ceset gördü. Kurbağa adamlar tarafından ceset bulunduğu yerden çıkartılarak sahile taşındı.

        Yapılan incelemede cesedin Zeynep Arslanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

        Arslanoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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