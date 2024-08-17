Samsun'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kşi gözaltına alındı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışmasında, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelenilen 2 kişi üzerinde arama yapıldı.
Aramada bu iki kişi üzerinden 173 sentetik ecza hapı çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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