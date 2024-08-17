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        Samsun'da bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:26
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        Samsun'da bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı.

        Esenevler Mahallesi'nde İbrahim Ç. (39), kız kardeşi Aygül Ç. (38) ve nişanlısı Ertuğrul O. (46) ile bulundukları evde alkol almaya başladı.

        Ertuğrul O'nun nişanlısına sesini yükseltmesi nedeniyle İbrahim Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ç, bıçakla Ertuğrul O.'yu sol koltuk altından, karnının alt kısımdan ve göbeğinden yaraladı.

        Bıçaklı kavgada İbrahim Ç. de kafası ile karın ve sol avuç içinden hafif yaralandı.

        Ağır yaralı olduğu belirtilen Ertuğrul O, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli İbrahim Ç. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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