Samsun'da bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakla ağır yaraladı.

Esenevler Mahallesi'nde İbrahim Ç. (39), kız kardeşi Aygül Ç. (38) ve nişanlısı Ertuğrul O. (46) ile bulundukları evde alkol almaya başladı.

Ertuğrul O'nun nişanlısına sesini yükseltmesi nedeniyle İbrahim Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ç, bıçakla Ertuğrul O.'yu sol koltuk altından, karnının alt kısımdan ve göbeğinden yaraladı.

Bıçaklı kavgada İbrahim Ç. de kafası ile karın ve sol avuç içinden hafif yaralandı.